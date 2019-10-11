РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 окт. Отдел защиты прав потребителей в подмосковном Подольске с начала года помог взыскать 3,3 миллиона рублей в пользу потребителей, права которых были нарушены, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В текущем году в отдел защиты прав потребителей Подольска за оказанием правовой и консультационной помощи обратилось 590 горожан. Так, 450 обращений поступило по нарушениям в сфере торговли, 43 – по бытовым услугам, 18 – по жилищно-коммунальным услугам.

«По результатам работы отдела в досудебном порядке в пользу потребителей, права которых были нарушены, в этом году уже возвращено около 1,5 миллиона рублей. Однако не всегда удается не доводить дело до судебного разбирательства. В таких случаях сотрудники оказывают помощь в подготовке исковых заявлений – в этом году их было 18», – говорится в сообщении.

Также представители управления потребительского рынка администрации округа принимали участие в суде в качестве лица для дачи заключения по 15 делам. В результате по решению суда было взыскано в пользу потребителей 1,8 миллиона рублей.

«Всего за 9 месяцев текущего года в пользу потребителей было возвращено 3,3 миллиона рублей», – отмечается в материале.

В отдел защиты прав потребителей могут обратиться граждане, купившие товары или заказавшие услугу у организаций, расположенных на территории округа. Потребители могут обратиться в отдел за консультацией, подготовкой проекта претензии, искового заявления. Отдел защиты прав потребителей находится по адресу: улица Кирова, дом №4, кабинет 148, телефон: 8(496)755-57-56.