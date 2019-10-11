РИАМО – 11 окт. Роскачество провело анализ пивных напитков семи отечественных марок и выяснило, что ни один продуктов не соответствует стандартам, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ряд недобросовестных производителей называют пивным напитком слабоалкогольные коктейли, которые по факту не имеют ничего общего с пивоваренной продукцией. Напитки не являются продуктами брожения и изготавливаются с использованием добавленного спирта и пищевых добавок.

«Одной из ключевых задач проверки было выяснить, присутствуют ли в таких напитках продукты брожения, или они были произведены методом купажирования спирта и газировки. Результаты оказались неудовлетворительными: Роскачество выявило нарушения во всех исследованных товарах», – говорится в сообщении.

Согласно российскому законодательству, пивным напитком считается продукция с содержанием этилового спирта, который образовался в процессе брожения пивного сусла. Объем спирта должен составлять до 7% объема общей продукции, а объем пивного сусла – не менее 40%.

В одной из торговых марок нашли нарушения по пенообразованию и пеностойкости, другая не прошла тест по массовой концентрации бензойной кислоты. В отдельных наименованиях товаров эксперты зафиксировали нарушения по крепости, массовой концентрации бензойной кислоты и массовой концентрации подсластителей.

На этикетках некоторых напитков отсутствовала информация о производителе, на этикетках других, наоборот, было указано сразу несколько адресов.