РИАМО - 11 окт. В районе Раменки на западе Москвы в пятницу изменили схему движения автотранспорта в связи с проведением фестиваля Nauka 0+, ограничения ввели на участке улицы Колмогорова, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 06:00 до 22:00 нельзя проехать по участку улицы Колмогорова от микрорайона Ленинские Горы, дома 1, строения 2 до микрорайона Ленинские Горы, дома 1, строения 3», - говорится в сообщении.

Nauka 0+ – это всероссийский фестиваль науки, который проводится ежегодно с 2013 года. Московская часть фестиваля организуется на площадках вузов Москвы, а также на территории МГУ и Экспоцентра. Вход на все мероприятия свободный.

В этом году подготовлена обширная программа — мастер-классы, лекции, выставки и даже выступления Нобелевских лауреатов. Фестиваль продлится с 11 по 13 октября.