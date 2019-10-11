РИАМО – 11 окт. Ожирение уменьшает продолжительность жизни человека в среднем на три-пять лет при небольшом избытке веса, а при выраженном ожирении – до 15 лет, сообщает Федеральное агентство новостей.

11 октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечается Всемирный день борьбы с ожирением (World Obesity Day).

«С ожирением связано возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, остеопороза и онкологии. При небольшом избытке веса продолжительность жизни уменьшается на 3-5 лет. У людей, страдающих от большого количества лишнего веса, практически в двух случаях из трех смерть наступает от заболевания, связанного с нарушением жирового обмена и ожирением», – говорится в сообщении.

По сравнению с 2012 годом, количество россиян, страдающих от ожирения, увеличилось в 2,3 раза. Эксперты связывают такую статистику с отсутствием культуры питания.

Также наблюдается рост частоты ожирения у детей и подростков. В развитых странах 25% подростков имеют избыточную массу тела, а 15% страдают ожирением. При этом 50% детей, имевших лишний вес в шесть лет, страдают ожирением, будучи взрослыми. В подростковом возрасте вероятность увеличивается до 80%.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что, по прогнозам ВОЗ, к 2030 году 41% всего населения Земли будет иметь лишний вес.

Самым главным компонентом в профилактике ожирения наряду с диетой является увеличение физической активности. Особенно это касается людей, ведущих малоподвижный образ жизни.