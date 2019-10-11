РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 окт. Более 20 пожилых жителей поселка Октябрьский Люберец ежедневно занимаются в кружках и секциях местного культурно-досугового центра в рамках программы «Активное долголетие», сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В центре открыты группы здоровья, кружки танцев и пения. В поселке Октябрьский работают два хора – «Дети войны» и «Родные напевы». Кроме того, под руководством профессиональных тренеров-инструкторов пожилые люди могут заняться фитнесом. Четыре раза в неделю к их услугам секции скандинавской ходьбы», – отметил Ружицкий.

Глава Люберец напомнил, что программа «Активное долголетие» действует в округе в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение». Она направлена на поддержку здорового образа жизни для пожилых людей.

В рамках программы «Активное долголетие» пенсионеры Московской области могут бесплатно посещать кружки и спортивные секции, а также бесплатно или со скидкой ездить на экскурсии.