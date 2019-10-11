РИАМО - 11 окт. С начала прививочной кампании 2019 года в Подмосковье вакцинацию от гриппа прошли более 1,4 миллиона человек, порядка 950 тысяч привитых — взрослые, а еще 445 тысяч — дети, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

«В Подмосковье продолжается прививочная кампания против гриппа. Еженедельно прививки против гриппа делают около 400 тысяч жителей. В поликлиники закуплены современные вакцины – «Совигрипп» и «Гриппол плюс», - рассказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Всего в 2019 году в Подмосковье планируется привить более 3,6 миллиона человек, из которых около 1 миллиона — дети.

По словам Мухтасаровой, чтобы сделать прививку против гриппа, достаточно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Там врачи проведут осмотр и выяснят, нет ли каких-либо противопоказаний, после чего направят на вакцинацию. Это не займет более 15 минут. Также вакцинацию проводят в мобильных комплексах.

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