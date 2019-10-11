Предстоящие новогодние каникулы составят всего 8 дней, так как 30 и 31 декабря будут рабочими днями. Несмотря на это, заядлые путешественники уже бронируют билеты на Новый год с захватом последних дней декабря или берут отгулы на январские дни. Обозреватель РИАМО выбрала самые выгодные направления на Новый год и узнала, где их искать.



Новогодняя столица Рязань

© пресс-служба ЦППК

Новогодней столицей России в 2020 году выбрана Рязань, а это значит, что туда приедет главный Дед Мороз страны.

С 7 декабря по 7 января там пройдут новогодние мероприятия: можно будет увидеть десятки красочных фейерверков, ледовых и цирковых шоу, световых и лазерных инсталляций, посетить новогоднюю ярмарку, парад Дедов Морозов, фестиваль пряников и глинтвейна и даже джазовый фестиваль с участием Игоря Бутмана. Доехать в Рязань из Москвы можно как на личном транспорте (время в пути около 3 часов), так и на электричке или поезде по цене от 600 рублей. Трехзвездочный отель с завтраком обойдется от 1400 рублей за ночь.

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Санкт-Петербург, Казань и Минск

Москвичи чаще всего на Новый год едут в Санкт-Петербург. Это связано с тем, что билеты туда можно купить и в последний момент, оказавшись в Ленинграде - как в популярном новогоднем фильме. Многим это кажется самым разумным под конец рабочего года.

По данным представителя международного туристического метапоиска Momondo Ирины Рябовол, Новый год 2020 не станет исключением – дешевле всего из российских городов будет улететь из Москвы в Санкт-Петербург, где самое время гулять по музеям и модным концепциям ресторанов. Стоимость билетов туда и обратно составит 6000 рублей, самая дешевая гостиница «3 звезды» здесь будет стоит от 1867 рублей/сутки за двухместный номер.

Чуть-чуть дороже выйдет поездка в Казань, которую тоже несколько лет назад открыли в культурном плане для себя москвичи. Перелет туда и обратно обойдется в 7420 рублей, номер в гостинице на двоих в сутки – от 1600 рублей.

Для любителей открывать для себя новое СНГ альтернативой Грузии и Армении может стать Белоруссия, тем более что Минск за последние несколько лет стал активно развиваться – здесь можно получить не только гастрономическое удовольствие, поедая драники, но и эстетическое, прогуливаясь по новой пешеходной улице Комсомольская. Билеты туда и обратно, согласно данным Momondo, составят 7234 рублей. Номер в трехзвездочном отеле на двоих начинается от 2200 рублей за сутки.



Страны Балтии и Северной Европы

Для тех, кто не мыслит Новый год без Европы, бюджетными окажутся поездки в Ригу, Вильнюс и Хельсинки, куда билеты обойдутся не дороже 15 тысяч рублей. Самой дешевой в пиковые даты сейчас является Рига, куда улететь и можно за 10 700 рублей туда и обратно, чуть дороже будут Хельсинки – 12 100 рублей за билет туда и обратно и Вильнюс – 12 300 рублей за билет в оба конца. Самую дешевую гостиницу «3 звезды» также можно найти в Риге – от 1700 рублей/сутки на двоих. Проживание в Хельсинки будет дороже в два раза – от 4350 рублей/сутки на двоих, а в Вильнюсе – 2678 рублей.

Планируя посещение европейских городов, стоит учитывать, что некоторые рождественские ярмарки к 1 января могут оказаться закрытыми, отмечает Ирина Рябовол. Например, ярмарка на Сенатской площади в Хельсинки сворачивается почти за неделю до Нового года. Однако в Латвии, Эстонии и Литве торговля продолжается вплоть до 6-7 января, так что у путешественников остается возможность насладиться европейской рождественской сказкой в дни новогодних каникул.

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Цюрих и Зальцбург

Любителям зимнего экстрима стоит рассмотреть для отдыха горнолыжные курорты. Из европейских можно обратить внимание на Базель, Цюрих и Зальцбург, билеты куда обойдутся от 21 000 рублей за перелет туда и обратно. Номер в трехзвездочном отеле в Базеле или в Цюрихе будет стоит от 4500 рублей/сутки, в Зальцбурге – от 4800 рублей/сутки.



Дубай

Погреться на солнышке у моря в Новый год можно в Дубае.

Как отмечает старший менеджер по маркетингу Skyscanner в России и Европе Анхель Гирадо, в топ-10 стран для путешествий на Новый год максимальный прирост показал один из прошлогодних «аутсайдеров» Дубай, взлетевший с девятой на третью строчку рейтинга. Этому способствовали запуск рейсов Москва - Дубай отечественного лоукостера «Победа» с 25 октября 2019 и отмена визового режима между Россией и ОАЭ с 17 февраля 2019 года.

На Новый год средняя стоимость авиабилетов в Дубай составит от 35 190 рублей туда и обратно. Номер в стандартной гостинице «3 звезды» недалеко от пляжа будет стоить от 4500 рублей/сутки.

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Стамбул и Прага

По данным Skyscanner, серьезно прибавили в популярности Стамбул (+40%), переместившийся с десятого на четвертое место, и Прага (+18%), которая в прошлом году замыкала тройку лидеров, а в этом возглавила ее. Рост интереса к данным направлениям может быть связан с расширением маршрутных сеток нескольких авиакомпаний («Победа», «Уральские авиалинии», Onur Air).

Гулять по романтическим улицам Праги зимой обойдется в 20 120 рублей туда и обратно. Двухместный номер с завтраком в «трешке» будет стоит от 2600 за сутки.

Полететь в Стамбул выйдет чуть дешевле – 18 050 рублей туда и обратно, да и погода там будет теплее, чем в Праге. Так как зимний сезон не популярен для поездок в Турцию, номер в гостинице будет стоить от 1500 рублей в сутки на двоих.



Где искать билеты

© сайт мэра Москвы

По данным momondo.ru, большинство россиян предпочитает искать билеты и отели на Новый год в среднем за 4,5 месяца до даты поездки.

Между тем исследование по глубине бронирования показывает, что наиболее дешевые авиабилеты можно в среднем найти и за 53 дня до отправления, а самые дешевые отели - за 96 дней до поездки. Если ориентироваться на этот срок, можно сэкономить до 53% от стоимости отеля по сравнению с самым дорогим периодом бронирования, отмечают в Momondo.

Самые выгодные предложения стоит искать на сайтах-агрегаторах, таких как triptodream.ru, www.onetwotrip.com, слетать.ру, tutu.ru и пр. Для тех, кто ищет пакетные туры, будут полезны travelata.ru и level.travel.

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