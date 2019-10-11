РИАМО – 11 окт. В Подмосковье стартовал конкурс по созданию социальной рекламы «Кибервызов», к мероприятию могут присоединиться ребята в возрасте от 10 до 17 лет, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В Подмосковье открылся прием заявок на конкурс по созданию социальной рекламы, направленной на повышение информационной безопасности и цифровой грамотности – «Кибервызов». Его организатором выступает Московская областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав», – сказала Забралова.

Она дополнила, что ключевая задача конкурса – привлечь внимание к проблеме информационной безопасности несовершеннолетних и росту числа угроз в интернете.

«Конкурс проводится в два этапа. Муниципальный этап проходит с 8 октября по 18 ноября на территории всех городских округов региона. Всем желающим следует направить заявку на участие в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов по месту жительства или обучения», – пояснила Забралова.

По ее словам, второй этап – областной – состоится с 28 ноября по 12 декабря, в нем примут участие работы, занявшие призовые места на муниципальном этапе.

«Итоги конкурса будут подведены до 25 декабря. В нем могут принять участие ребята в возрасте от 10 до 17 лет. Это прекрасная возможность для них не только акцентировать внимание на волнующей общество проблеме, но и продемонстрировать свои творческие способности», – уверена Забралова.

Она также подчеркнула, что работы победителей получат информационную поддержку и могут быть использованы при проведении информационной кампании в регионе.