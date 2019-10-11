РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 окт. Огнеборцы рассказали ученикам школы поселка МИС Подольска о правилах пожарной безопасности, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

В школе поселка МИС Подольска 10 октября сотрудники 24 отряда ФПС по Московской области провели обучающее занятие в рамках месячника гражданской обороны.

«Дети изучали пожарную машину, задавали вопросы. Сотрудники 77-й пожарно-спасательной части рассказали школьникам о том, как надо себя вести на улице и дома, как не допустить пожара и что делать, если пожар случился. Также школьникам продемонстрировали специальную пожарную технику и пожарно-спасательный инвентарь, показали предметы боевой одежды», – говорится в сообщении.

В конце встречи дети поблагодарили пожарных и пообещали соблюдать все правила пожарной безопасности.