РИАМО - 11 окт. Пожар вспыхнул в строящемся монолитном здании на улице Барклая на западе столицы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Информация о происшествии по адресу: улица Барклая, дом 6 поступила в центр управления в кризисных ситуациях в 10:43 в пятницу. Пожарные незамедлительно выехали на место.

«На первом этаже строящегося монолитного здания происходило загорание складированного пластика на общей площади около 200 квадратных метров. На верхних этажах наблюдалось задымление и пожарные незамедлительно пожарные приступили к спасению людей», – отмечается в сообщении.

Пожарным удалось предотвратить распространение огня. К 11:11 возгорание уже было локализовано, в 11:13 был ликвидировано открытое горение, а в 11:21 пожар ликвидировали полностью.

Огнеборцы спасли с верхних этажей 21 человека. При этом девять человек вызволили с помощью аппарата «Феникс» и 12 человек с помощью подъемного крана.