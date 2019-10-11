РИАМО – 11 окт. В 2020 году в новой Москве появится развлекательный объект нового формата, его оборудуют на территории ЖК «Остафьево», вложения в проект составят свыше 50 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Инвестор строительства ЖК «Остафьево» утвердил концепцию развития общественного придомового пространства площадью 1,3 гектара.

«В следующем году здесь появится первое масштабное общественное пространство развлекательного плана. Благодаря укомплектованности разнообразными элементами площадка объединит любителей как активного образа жизни, так и спокойного отдыха. Для Новомосковского округа это будет пилотный проект такого формата. Инвестиции в проект превысят 50 миллионов рублей», – заявила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она дополнила, что в основу концепции застройщик (ГК «Самолет») внес идею создания автономных зон – «островных площадок» – с доминирующей функцией центральной, на которой появится маяк. Каждая зона будет иметь свое название и ярко выраженную индивидуальность.

Так, одной из самых интересных площадок обещает стать «Дождевая», которую застройщик планирует создать на базе биоинженерного комплекса с зоной отдыха.

Семейное общественное пространство будет построено в составе первой очереди проекта, ввод которой планируется на 2020 год, резюмируется в материале.