РИАМО – 11 окт. Московские врачи провели операцию малышу, который родился с тремя ногами, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

Беременность протекала нормально. Не было токсикоза или угрозы прерывания.

«На УЗИ проблему заметили, но женщина решила рожать. Рожать и бороться. Семья - муж, родители, все родственники – поддержали. Это их первенец, любимый и желанный», – отмечается в сообщении.

Мальчик появился на свет в срок, с рядом врожденных особенностей, как и ожидалось.

«У ребенка были три ножки и удвоение мочеполовой системы, а также отсутствовало анальное отверстие. Вероятнее всего это изначально были близнецы. Средняя ножка имела две пяточки. Это должны были быть два мальчика, но сформировался только один плод, взяв часть у брата», – уточняется в материале.

В первые же сутки после рождения ребенку была выведена петлевая сигмостома. В своем родном городе им помочь не смогли, и они поехали в Москву, в детскую городскую больницу святого Владимира. Изначально было понятно, что решение проблемы не будет простым, и предстоит несколько операций.

«В августе 2018 года малышу была проведена первая – удалили ногу, которая находилась между двух правильно расположенных ножек. Оперировали профессор Ю.Ю. Соколов и хирург отделения хирургии новорожденных Е.В Карцева. Мальчику тогда был всего лишь месяц. Операцию он перенес хорошо, восстановился быстро, и они с мамой уехали домой на долгих пять месяцев», – дополняется в сообщении.

В феврале 2019 года состоялась вторая операция. Работали урологи, решая проблему удвоения мочеполовой системы.

В сентябре они с мамой приехали на третий этап. Мальчику уже год и два месяца. Он ходит, познает мир, проявляет любознательность.

«Пришло время устранения аноректального порока. Операция сложная, впрочем, как и предыдущие. Но очень значимая в жизни ребенка. Проведя масштабное обследование врачами был намечен четкий план операции. Оперировали профессор Ю.Ю. Соколов и хирург-проктолог В.Ю. Исаев», – поясняется в пресс-релизе.

Очередной этап лечения завершен. Малыш будет проходить лечение под присмотром специалистов в своем родном городе.

Через 14 недель будет следующий этап – удаление сигмостомы.

Благодаря современным возможностям медицины, высочайшей квалификации специалистов, наличию необходимого оборудования, этот ребенок получил возможность жить полноценной жизнью, радовать своих близких.

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