РИАМО - 11 окт. В Москве на проспекте Вернадского накануне вечером было совершено ограбление букмекерской конторы, двое вооруженных похитили более 1 миллиона рублей, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ограбление было совершено в заведении по адресу: проспект Вернадского, дом 86Б, строение 1. Сообщение о произошедшем поступило в полицию 10 октября в 20:50 от девушки 1999 года рождения, работающей в конторе кассиром.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в 20:47 в помещение указанной букмекерской конторы вошли двое неизвестных в масках на лицах, угрожая предметом похожим на пистолет, открыто похитили из кассы деньги», - рассказал собеседник агентства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Злоумышленников разыскивают.