РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 окт. Слет актива общественных организаций Подольска проведут в ноябре, он станет вторым этапом проекта «Социальная активность», победившего во Всероссийском конкурсе молодежных проектов, говорится в сообщении пресс-службы МОО «Российский союз молодежи».

В Подольске стартовал проект «Социальная активность», ставший победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи. Его цель – развитие добровольческой деятельности на территории округа.

«Проект реализуется местным отделением Московской областной организации «Российский союз молодежи» и комитетом по делам молодежи администрации Подольска. Он проходит в несколько этапов: проведение молодежного образовательного форума «Школа лидерства»; проведение слета актива общественных организаций; проведение обучающего слета волонтерских объединений; мастер-классов», – говорится в сообщении.

Первый этап проекта завершился в детско-юношеском оздоровительном центре «Родина» в сентябре. В молодежном образовательном форуме «Школа лидерства» приняли участие делегации из 12 подольских школ. Участники первого этапа активно включились в проведение волонтерских городских акций: помогали в проведении Дня города, Дня сердца, открытой патриотической игры «Наследники Победы».

«А общественные молодежные объединения города уже готовятся к мероприятиям второго этапа проекта, что состоится в ноябре 2019 года», – заключается в сообщении.