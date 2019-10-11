РИАМО - 11 окт. Первой из СНГ во всемирный переписной раунд 2019-2020 годов вступил Азербайджан, там перепись прошла с 1 по 10 октября, говорится в сообщении организаторов Всероссийской переписи населения.

Переписчики обошли жилые помещения, опросили жителей страны и занесли полученные сведения в бумажные переписные листы.

«Перепись населения — это уникальный источник формирования государственных информационных ресурсов. Благодаря проведению переписи инвесторы получат информацию о базовых демографических характеристиках населения Азербайджана, а также о состоянии трудовых ресурсов и потребительских рынков страны», — отметила кандидат экономических наук, доцент, исполняющий обязанности заведующего кафедрой «Статистика и эконометрика» Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Вюсала Теймурова.

Она уточнила, что эта информация послужит базой для долгосрочных бизнес-проектов, а также станет основой для формирования государственного бюджета.

Переписной лист азербайджанской переписи населения состоит из 28 основных и 18 дополнительных вопросов. Впервые в него включены вопросы об инвалидности, жилищных условиях лиц с ограниченными возможностями, их образовании и занятости. Учет граждан Азербайджана, временно находящихся за пределами страны, будет проводиться в их семьях.

Также в октябре во всемирный переписной раунд вступила Республика Беларусь, которая проведет перепись населения с 4 по 30 октября. Впервые жители республики смогут заполнить переписные листы через интернет, а переписчики будут использовать планшеты.

В рамках Всемирной программы переписи населения и жилищного фонда ООН в 2019 году переписи населения в различных формах пройдут в 28 странах мира, в 2020 году — в 50 странах, в том числе в России.