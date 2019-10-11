РИАМО – 11 окт. Всего за семь лет присоединения к Москве новых территорий здесь уже появились две линии метро, но власти не намерены останавливаться на этом – после 2023 года здесь начнут возводить и Бирюлевскую линию, сообщил руководитель департамента строительства города Андрей Бочкарев.

«В этом году началось (в новой Москве – ред.) строительство Коммунарской линии, которая протянется от станции «Севастопольский проспект» через юго-запад столицы за МКАД на присоединенные территории и дойдет до Троицка. Протяженность этой линии будет более 30 километров, на ней разместятся 16 станций. После 2023 года начнется еще и строительство Бирюлевской линии», – заявил Бочкарев в интервью «Российской газете».

Он разъяснил, что местные жители очень ждут появления именно этой линии подземки.

«В Генплане развития Москвы до 2025 года линия в этот район была заложена. И вот недавно поручено подготовить проект ее планировки. Уже известно, что пройдет она от строящейся станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии и соединит районы Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное и ТиНАО. Такое решение приняла градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина», – дополнил Бочкарев.

Он уверен, что появление линии значительно улучшит транспортное обслуживание 840 тысяч местных жителей и 470 тысяч приезжающих на работу в районы Нагатинский Затон, Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное, Южное Бутово и поселения ТиНАО.

«Дорога в подземке станет короче на 20-30 минут. А нагрузка на Серпуховско-Тимирязевскую и Замоскворецкую линии, которыми сейчас пользуются жители Москвы, уменьшится», – подчеркнул глава столичного департамента строительства.