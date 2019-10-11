РИАМО - 11 окт. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела об убийстве женщины в Подмосковье и результаты проверки по факту мошенничества в отношении столичных пенсионеров, сообщается на сайте СКР.

В одной из телепрограмм обсуждался ход расследования уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Раменского района (ныне Раменский городской округ – ред.) Андрея Кулакова, которого обвиняют в убийстве заместителя председателя местной общественной палаты. Там были анонимно озвучены версии совершенного преступления и высказана позиция родственников обвиняемого о ходе следствия.

«Председатель Следственного комитета поручил взять на контроль ход расследования данного уголовного дела и дал указание руководству ГСУ СК России по Московской области тщательнейшим образом изучить все доводы, озвученные журналистами программы, и установить всех возможных соучастников этого жестокого преступления», – говорится в сообщении.

Также в эфире федерального канала рассказали о том, что коммерческая компания входит в доверие к пенсионерам и предлагает им платные услуги. Фирма заключает договоры с пожилыми москвичами, получает платежи, а затем пропадает.

По данному факту незамедлительно организована доследственная проверка. Бастрыкин поручил руководству регионального следственного управления в рамках проверки досконально установить обстоятельства обмана пенсионеров. При наличии достаточных оснований также поручено возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности весь круг причастных к мошенническим действиям лиц.