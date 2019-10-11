РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 11 окт. В подмосковном Дзержинском в рамках акции «Добрая покупка» для малоимущих семей собрали более 100 килограммов нескоропортящихся продуктов, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации горокруга.

10 октября прошла благотворительная акция «Добрая покупка», которая уже стала традицией для Дзержинского. Акция прошла в магазине «Пятерочка» по адресу: улица Лермонтова, дом №23. Каждый покупатель мог приобрести нескоропортящийся товар на свой выбор и положить его в стенд «Доброй корзины».

«Все желающие смогли совершить «добрую покупку». Из собранных в ходе акции товаров, более 100 килограммов, будут сформированы наборы для малообеспеченных граждан городского округа Дзержинский. Спасибо всем неравнодушным жителям города за участие в этом проекте», – говорится в сообщении.