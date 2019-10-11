РИАМО - 11 окт. В Москве женщина получила телесные травмы в ходе конфликта с родственниками, ей потребовалась госпитализация, сообщил в пятницу РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Поступила телефонограмма от медучреждения о госпитализации женщины. В ходе проверки было установлено, что телесные повреждения она получила в результате конфликта с родственниками», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудники проводят проверку по факту инцидента.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что в центре столицы женщину госпитализировали с переломом позвоночника. При этом травму она получила в ходе потасовки с супругом и свекровью.