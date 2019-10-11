РИАМО – 11 окт. Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта (ИИ) до 2030 года, глава государства уже подписал соответствующий указ, сообщает Федеральное агентство новостей.



«В документе отмечается, что стратегия развития ИИ направлена на обеспечение ускоренного развития искусственного интеллекта в РФ, проведение научных исследований в области ИИ, повышение доступности информации и вычислительных ресурсов для пользователей», – отмечается в сообщении.



Также стратегия будет включать в себя подготовку кадров в сфере искусственного интеллекта.



Путин поручил правительству РФ обеспечить внесение изменений в национальную программу «Цифровая экономика РФ» и утвердить федеральный проект «Искусственный интеллект». Сделать это нужно будет до 15 декабря.



По указу кабинет министров будет каждый год предоставлять отчеты о ходе реализации программы. Ее также будут учитывать при формировании бюджета.