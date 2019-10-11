РИАМО – 11 окт. Российская столица к настоящему моменту вырвалась в мировые лидеры по масштабам строительства, москвичей уже давно не удивляет тот факт, что в городе за год может появится до 17 новых станций метро, по прогнозам, к 2024 году в подземке будет 310 станций, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что развитие транспортной инфраструктуры и прежде всего метро – для правительства столицы остается ключевым приоритетом. К примеру, на 2019-2021 годы запланировано ввести 70 километров новых линий и 27 станций, плюс три электродепо.

«В свою очередь мы стараемся тратить выделенные средства максимально эффективно. Например, отказались, там, где это возможно, от строительства станций глубокого заложения и вместо них строим на меньшей глубине. Себестоимость у станций мелкого заложения намного дешевле, да и строятся они быстрее. <…> Отсюда и результат. Если за все время существования подземки (с 1935 по 2010 год) было построено 182 станции, то только с 2011-го - уже 50. В настоящее время строится 35 станций», – заявил Бочкарев в интервью «Российской газете».

По его словам, также проектируются новые линии и станции, строительство которых запланировано на 2023-2027 годы.

Кроме того, Бочкарев рассказал о новой технологии, используемой при возведении станций.

«Проходческие щиты большого диаметра – около десяти метров – позволят в одном тоннеле прокладывать сразу два пути в обоих направлениях. Платформы при таком способе строятся берегового типа. В Европе эта технология широко распространена. Строительство при ней ведется быстрее, так как один большой тоннель строить проще, чем два поменьше», – уточнил он.

Глава департамента строительства также пояснил, что все строящиеся станции будут оборудованы подъемниками.

«574 километра составит протяженность метрополитена Москвы к 2024 году, количество станций возрастет до 310», – подчеркнул Бочкарев.

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