РИАМО - 11 окт. На территории Москвы и Подмосковья с 12 по 14 октября объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного ветра, также в столице данный погодный уровень объявлен из-за дождя, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Этот уровень погодной опасности в Подмосковье и Москве из-за ветра со скоростью 12-17 метров в секунду объявили с 09:00 12 октября до 09:00 14 октября. Кроме того, в столице в это же время объявлен «желтый» уровень из-за дождя.

Такой же уровень погодной опасности объявили в Тверской и Тульской областях.

В Московском регионе 12 октября будет облачно, пройдет дождь. Температура ночью составит плюс 5 градусов, днем — плюс 11 градусов. 13 октября ночью – плюс 7 градусов, днем до плюс 11 градусов. 14 октября ночью до плюс 7 градусов, днем до 9 градусов тепла.