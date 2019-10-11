РИАМО (БАЛАШИХА) – 11 окт. Председатель общественного совета при МУ МВД России «Балашихинское» Сергей Яковлев в рамках осуществления общественного контроля за деятельностью полиции посетил участковый пункт на улице Юбилейная в Балашихе, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

«Общественник ознакомился с условиями службы, обратил внимание на информационные стенды, а также наличие информации о предоставлении государственных услуг, задал вопросы участковым уполномоченным полиции об основных направлениях деятельности и взаимодействии полицейских с населением, о профилактической работе по пресечению преступлений и правонарушений», – говорится в сообщении.

Яковлев поблагодарил сотрудников за открытость и взаимодействие, а в конце встречи совместно с участковым уполномоченным полиции принял участие в приеме граждан.

По итогам проверки общественник дал положительную оценку организации работы участкового пункта полиции.