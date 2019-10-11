РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 окт. Ремонт поликлинического отделения в Климовской городской больнице №2 подмосковного Подольска ведется согласно графику, его планируют завершить до конца года, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

В рамках исполнения поручений партии «Единя Россия» по контролю партийного проекта «Здоровое будущее» Максимович совместно с замглавы администрации округа Евгением Соловьевым, главврачом Климовской горбольницы №2 Иолантой Бурацевой, представителями подрядной организации проинспектировал капитальный ремонт взрослого поликлинического отделения Климовской городской больницы №2.

«Ремонтные работы проводятся в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья». В ходе проверки были выявлены недочеты по ремонту пола, обсуждался вопрос входной зоны. Подрядчик в кратчайшие сроки пообещал устранить выявленные недочеты и подтвердил, что на данном этапе работы ведутся согласно графику», – написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что ремонт поликлинического отделения планируют закончить до конца текущего года.