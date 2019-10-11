РИАМО (КОРОЛЕВ) – 11 окт. Общественники выявили просроченные молочные продукты и блинчики в магазинах Королева, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель общественной палаты округа Ольга Корнеева.

Общественная палата Королева продолжает проведение проверок торговых предприятий города по обращениям граждан на предмет реализации ими некачественной просроченной пищевой продукции. Были проверены магазин «Дикси» (улица Садовая, дом №6) и магазин «Атак» (улица Ленина, дом №25).

«Среди проверенных групп товаров: молочная и кисломолочная продукция, в том числе детские молочные продукты, хлебобулочные изделия, ассортимент овощей и фруктов – общественный контроль выявил большое количество товаров с просроченным сроком реализации, в частности творог, детские молочные продукты, молоко, блинчики по-домашнему. Просрочка составляет от одного до семи дней», – сказала Корнеева.

Результаты мониторинга были доведены до администрации магазина, и в присутствии группы общественного контроля просроченный товар был изъят и убран из торгового зала. По результатам проверки составлен акт. Общественная палата продолжает контроль торговых сетей в этом направлении.

Дополнительно в «Дикси» была проверена входная группа магазина. Общественники отметили, что магазин не соответствует критериям доступности для маломобильных групп населения. По результатам проверки также составлен акт.