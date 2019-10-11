РИАМО – 11 окт. В России намерены узаконить инфраструктурный сбор с хендлинговых компаний в аэропортах, соответствующий проект разрабатывает Федеральная антимонопольная служба (ФАС), сообщает в пятницу газета «Коммерсант».

«ФАС готовит проект правил недискриминационного доступа к инфраструктуре аэропортов, в котором последним будет разрешено вводить инфраструктурный сбор в отношении операторов наземной инфраструктуры — компаний, которые занимаются уборкой воздушных судов, доставкой питания, транспортом пассажиров и так далее», - говорится в сообщении.

На данный момент инфраструктурный сбор уже взимается в некоторых воздушных гаванях России, в том числе в Домодедове, Пулкове, Платове и Кольцове, а также почти во всех иностранных аэропортах. Размер платы варьируется от 0,5 до одного евро.

Участники рынка хендлинговых услуг считают, что сбор — это проявление монополии со стороны аэропортов, поэтому его нужно запретить. На данный момент инфраструктурный сбор законодательно не оформлен, проект ФАС исправит это упущение.