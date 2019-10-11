РИАМО - 11 окт. Именные подарки — матрешки с портретами — вручили ветеранам милиции к профессиональному празднику, пишет газета «Подмосковье сегодня».

«Мастерица из Рузы Вера Стрельцова сделала трем ветеранам рузской милиции необычный подарок ко Дню сотрудника органов внутренних дел РФ, который отмечается 10 ноября. Она расписала портретные матрешки, от которых адресаты пришли в восторг», - говорится в сообщении.

Портретных матрешек вручили самым активным членам ветеранской организации: майорам милиции в отставке Михаилу Пронину и Валерию Евмененко, председателю совета ветеранов ОМВД России по Рузскому городскому округу подполковнику полиции в отставке Елене Сковердяк.

Ветераны с восторгом отнеслись к подарку и отметили портретное сходство с собой. Также добавили, что матрешка займет почетное место в доме.

Стрельцова создает необычные подарки на готовых болванках. На создание каждой уходит от нескольких часов до нескольких недель.