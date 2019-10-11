РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 окт. Ремонт свыше 3,1 тысячи квадратных метров тротуаров пройдет на Революционном проспекте Подольска до 25 октября, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В ходе работ на территории городского округа Подольск по подготовке к пуску движения по второй линии Московских центральных диаметров до 25 октября будет отремонтировано более 3,1 тысячи квадратных метров пешеходных тротуаров по двум сторонам Революционного проспекта от Вокзальной площади до улицы Дружбы», – говорится в сообщении.

Подрядчик «Капитал Инвест» уже завершил работы по одной стороне Революционного проспекта до улицы Дружбы.

Помимо этого, компания ООО «ДСК «ОМЕГА» начала ремонтные работы по замене более 1,2 тысячи квадратных метров покрытия у скульптурной композиции «Подольск – город рабочего класса». Здесь также высадят 11 лип и кустарник. Также ООО «Альфа Групп» завершает ремонт тротуара вдоль Екатерининского сквера. Тут будет заменено 693 квадратных метров асфальтового покрытия на брусчатку.