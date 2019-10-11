РИАМО - 11 окт. Билборды, напоминающие о правилах безопасности на дорогах и прилегающих к ним территориях, появились на улицах Москвы, на стендах и плакатах изображены 17 разных изображений, сообщила РИАМО руководитель пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Анастасия Писарь.

По ее словам, на билбордах рассказаны истории об опасности, которую несут собой превышение скорости или детская игра у обочины.

«Раньше мы всегда очень аккуратно и деликатно говорили водителям, пешеходам и пассажирам городского транспорта, что нужно соблюдать правила дорожного движения. В целом культура вождения повысилась, но на дорогах все еще много нарушителей - тех, кто гоняет в городе, кто грубо нарушает правила, проезжая на красный, тех, кто перебегает дорогу там, где нельзя. Мы решили показать людям, что бывает, если нарушать правила», - сказала Писарь.

Она добавила, что билборды и плакаты провисят на столичных улицах до конца октября. Кроме того, социальные плакаты дублируются в соцсетях.