РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 11 окт. С 15 по 17 октября взрослые жители Дзержинского смогут выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации городского округа.

«С 15 по 17 октября в Дзержинском жители смогут сдать нормативы ГТО. Пройти испытание можно в зале спортивной школы «Орбита» по адресу: улица Спортивная, дом №3Б. Предварительно необходимо зарегистрироваться на официальном сайте и получить id номер», – говорится в сообщении.

Начало тестирования в 12:00. Приглашаются все желающие.