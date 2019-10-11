РИАМО - 11 окт. Ритейлер «Азбука вкуса» запускает новый сервис доставки готовых рационов, на данный момент он доступен только в Москве, пишет в пятницу газета «Коммерсант».

«Пока компания доставляет рационы двух видов — традиционные и сбалансированные (для тех потребителей, кто считает калории). Однако заказ сделать можно только в Москве и лишь на один день. Стоимость набора на одного человека варьируется от 1 тысячи до 1,6 тысячи рублей в день», - говорится в сообщении.

По мнению экспертов, «Азбука вкуса» может стать серьезным игроком в данном сегменте, так как у компании есть большие ресурсы и незагруженные мощности по производству кулинарной продукции.

«Собственное производство — это всегда высокомаржинальный бизнес, но его нужно загружать, поэтому подобные наборы — это выход», - считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

На данный момент доля сегмента доставки наборов продуктов на рынке не очень большая. В 2018 году объем сегмента составил порядка 2,6 миллиарда. Однако, по прогнозам экспертов, до 2022 года он вырастет до 20 миллиардов рублей.

Сейчас лидером в сфере является компания Grow Food, которая занимает до 42%, еще 25% приходится на Performance Food, а 16% — на «Яндекс.Шеф». При этом прогнозируется серьезный рост сервиса «Яндекс.Шеф», который к концу 2020 года может стать самым крупным игроком в сегменте.

«Азбука вкуса» не единственный ритейлер, который пробует себя на этом поприще. Так, «Перекресток» запускает схожий сервис в сотрудничестве с Grow Food.