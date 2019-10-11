РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 окт. В Подольске сотрудники ГИБДД рассказали учащимся одной из автошкол об основных факторах риска в дорожном движении, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках социального проекта «Некуда спешить» в автошколах городского округа Подольск сотрудники ГИБДД проводят правовые ликбезы дорожной безопасности.

«Так, на днях автоинспекторы рассказали слушателям одной из старейших автошкол городского округа об основных факторах риска в дорожном движении, в том числе превышение скоростного режима, акцентируя внимание на важности правильного выбора скорости в зависимости от окружающих условий, особенностей и состояния транспортного средства, интенсивности движения и контроля его соблюдения на протяжении всего маршрута», – говорится в сообщении.

Особое внимание было обращено и на пешеходов, переходящих проезжую часть. Для наглядности в помещении автошколы были размешены специальные информационные плакаты и показаны тематические видеоролики.