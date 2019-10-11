РИАМО - 11 окт. В одну из московских больниц с раной на ноге привезли известного российского актера Михаила Кокшенова, сообщает РЕН ТВ.

«Медики оказали ему необходимую помощь, после чего отпустили домой. В больницу актера доставили родственники», - говорится в сообщении.

Кокшенов сыграл в фильмах «Не может быть» и «Спортлото-82» Леонида Гайдая, «По улицам комод водили…» Марка Генина и Николая Ковальского.

Также он сыграл в историческом фильме «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» Александра Митты, в драме «Александр маленький» Владимира Фокина и во многих других кинолентах.