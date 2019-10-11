РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 окт. В доме №5 на Рябиновом проезде в микрорайоне Климовск городского округа Подольск подрядчик очистил от мусора чердак, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска на Рябиновом проезде, дом 5 работниками подрядной организации МУП «СЕЗ» была выполнена работа по уборке мусора из чердачного помещения. В настоящее время чердак чистый», - говорится в сообщении.

Также управляющей компанией был завершен ремонт подъездов в доме №20 по проспекту 50 лет Октября.