РИАМО - 11 окт. Более чем на 150 станциях столичного метрополитена начала работать бесконтактна оплата проезда на турникетах для владельцев карт UnionPay, в 2020 году такая система оплаты заработает на всех станциях метро для владельцев данных карт, сообщил в пятницу журналистам первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

«Мы достаточно много делаем для того, чтобы метрополитен сделать комфортным, в том числе для туристов из Китая. Впервые прием карточек China UnionPay в метрополитене начался в 2017 году. Сначала можно было купить билеты в кассах, используя карту China UnionPay, и в билетных автоматах. <...> В марте этого года был запущен пилот по тестированию на всех станциях возможности пройти через турникет с карточкой UnionPay», - сказал Латыпов.

Он отметил, что после обновления прошивки больше чем на 150 станциях запущен прием карт UnionPay, а в начале 2020 года бесконтактная система оплаты заработает на всех станциях метрополитена для владельцев данных карт.

«Хотелось бы еще раз поблагодарить платежную систему China UnionPay и банк ВТБ за сотрудничество. Готовы и дальше внедрять все самые перспективные способы оплаты платежа по мере их появления в мире», - добавил Латыпов.

По его словам, метрополитен делает все возможное, чтобы подземка стала максимально удобной для гостей из Китая, например, приложение Московского метрополитена для построения маршрута переведено на китайский язык.