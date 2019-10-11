РИАМО - 11 окт. В СК инициировали доследственную проверку по информации из СМИ об инциденте с наличием у одного из пассажиров самолета, летевшего из Москвы в Бургас, травматического пистолета в ручной клади, сообщается на официальном сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

После взлета один из пассажиров авиалайнера сообщил бортпроводнику о том, что забыл выложить из ручной клади травматический пистолет, а его пропустили с оружием на борт. В связи с этим командир самолета принял решение сесть в Ростове-на-Дону.

«Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, в том числе в аэропорту Шереметьево, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», - говорится в сообщении.

По итогам проверки примут процессуальное решение.