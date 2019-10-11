РИАМО - 11 окт. База с кодами от домофонов столичных и подмосковных подъездов выложена в свободный доступ в интернете, в ней указано более 75 тысяч кодов, пишет в пятницу газета «Известия».

«Этот реестр может облегчить проникновение в дома мошенникам и спамерам, предупреждают специалисты по информационной безопасности. База может быть служебным справочником одной или нескольких компаний по доставке или крупных интернет-магазинов, не исключают они», - говорится в материале.

В базе также есть цифровые ключи от подъездов в Москве и некоторых городах Подмосковья. Выборочная проверка данной базы выявила, что часть ключей к подъездам рабочие, а часть уже не действует.

Вице-президент антипиратской ассоциации «Русский щит» Олег Яшин предположил, что данная база похожа на шпаргалку для курьера, это может быть интернет-магазин или служба доставки. Он также высказал сомнение, что утечка могла произойти из муниципальной структуры или управляющей компании.

Партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко пояснил, что по код от замка подъезда не является той информацией, которую защищает закон, если только в базе нет персональных данных жильцов.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков посоветовал жителям потребовать у УК смены кода в подъезде.