РИАМО – 11 окт. На матче в московских «Лужниках» сборная России по футболу одержала сокрушительную победу над командой Шотландии со счетом 4:0, для российских спортсменов это шестая победа подряд в отборочном турнире чемпионата Европы, сообщает РИА Новости.

«Двумя забитыми мячами в составе российской команды отметился Артем Дзюба (57-я и 70-я минуты), еще по одному голу забили Магомед Оздоев (60) и Александр Головин (84)», - отмечается в материале.

По итогам матча Россия заняла второе место в группе I отборочного турнира, набрав 18 очков. На первом месте сборная Бельгии — 21 очко. На третьей позиции разместилась команда Кипра с 10 очками.

Сборные России и Шотландии встретились в отборочном матче Евро-2020 на стадионе «Лужники» в Москве 10 октября.