РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 окт. В подмосковных Люберцах управляющая компания «ПИК-комфорт» подготовила технику и реагенты к зимнему сезону, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Ружицкий проверил готовность «ПИК-комфорт» к зимнему периоду. УК находится по адресу: улица Черемухина, дом 24/10.

«УК готова к зиме, техника есть, люди есть. Все необходимые материалы для ручной уборки тоже есть в наличии. Реагенты закуплены. Сегодня мы видим, что здесь представлены шесть единиц техники, в случае необходимости их количество будет увеличено», - сказал Ружицкий.

По его словам, в зимний период в компании будет работать 70 человек.