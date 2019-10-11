РИАМО – 11 окт. Двое бортпроводников, найденные мертвыми на съемной квартире в Химках, перед гибелью устроили вечеринку, сообщает kp.ru.

«8 октября бортпроводники одной из российских авиакомпаний 29-летний Вадим П. и 27-летний Антон Ж. позвали друзей в съемную квартиру в Химках — так говорят их близкие. Молодые люди жили вместе и любили частые гулянки, постоянно собирали у себя компании», - говорится в сообщении.

Молодые люди давно жили вместе и работали в одной из крупнейших авиакомпаний России.

«Они познакомились на работе и быстро нашли общий язык. Скоро они съехались и даже называли себя семейной парой, строили планы на жизнь», - рассказала знакомая молодых людей.

По имеющимся данным, причиной гибели молодых людей могли стать наркотики. Об отношении с веществами говорят и соцсети погибших.

Так, Антон жаловался на «отходняки» и советовал, как лучше с ними справляться, а за неделю до гибели написал, что ему «хочется наркотиков», но он не знает каких.

Тела двух бортпроводников нашли в арендуемой квартире по улице Германа Титова в Химках. В данный момент расследованием их гибели занимается Следственный комитет. Уже назначено проведение судебно-медицинского исследования.

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