РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 окт. Институт старост в деревнях и селах планируют возродить в городском округе Красногорск, старосты помогут решать много вопросов, которые касаются ежедневной жизни сельских жителей, сообщила глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

10 октября Хаймурзина встретилась с активными жителями населенных пунктов теруправления Отрадненское. Участники встречи рассказали главе муниципалитета, какие проблемы волнуют их самих и их соседей.

«В составе горокруга Красногорск находятся 37 населенных пунктов, в том числе села и деревни. Мы начали серию встреч с людьми, которые либо возглавляют общественный совет, либо являются старостами. В тех деревнях, где таких институтов нет, мы будем проводить сходы для того, чтобы их выбирать», – пояснила Хаймурзина.

Она отметила, что институт старост прописан как в региональном, так и в федеральном законодательстве.

«Население округа растет. Есть возрастающие запросы и узловые проблемы, которые, может быть, кажутся мелкими – где-то проложить 100 метров водопровода, почистить канализацию, провести благоустройство какого-то маленького сквера, - но влияют на качество жизни наших граждан. Мы не всегда можем это увидеть. Поэтому обязательно нужны люди, которым не все равно, которые живут в этих деревнях и селах», – добавила Хаймурзина.

По словам главы округа, возрождение института старост важно и для администрации, и для людей.

«Мы создадим «боевой отряд» из активных авторитетных людей. Сегодня мы провели встречу в теруправлении Отрадненское. Получился очень содержательный серьезный разговор. Видно, что люди точно в курсе всех дел на местах, и для нас они будут незаменимыми помощниками. Думаю, что благодаря таким людям мы сможем решать много вопросов, которые касаются каждодневной жизни наших жителей», – заключила Хаймурзина.