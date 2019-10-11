РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 окт. После проведения опрессовки в нескольких квартирах жилого дома на Плещеевской улице в Подольске временно отключили газ, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

«В Подольске с 9 октября (по настоящее время - ред.) в доме №68/1, подъезде №1, по улице Плещеевская был временно отключен газ в квартирах 1, 2, 4 и 5 после проведения опрессовки. В настоящее время нет доступа в квартиры 1 и 2, работы продолжаются», - говорится в сообщении.

Также из-за ремонтных работ был отключен от центрального отопления дом №8 по улице Суворова. Управляющая компания МУП «ДЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.