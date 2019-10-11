РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 окт. Семнадцать тротуаров общей протяженностью более 7,3 тысячи метров сделают в подмосковном Красногорске до конца текущего года, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«До конца года в Красногорске на 17 участках за счет средств из областного бюджета появятся новые пешеходные дорожки общей протяженностью более 7,3 тысячи метров. Еще семь тротуаров площадью почти 4 тысячи квадратных метров и четыре лестницы уже построено на средства из муниципального бюджета», – говорится в сообщении.

Новые пешеходные дорожки, в частности, появились вдоль Красногорской горбольницы №1 - на улице Карбышева от улицы Кирова до женской консультации и от улицы Жуковского до микрорайона Южный.