РИАМО – 11 окт. В министерстве здравоохранения России подготовили приказ, согласно которому в медкомиссии на получение водительских прав появится обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), указывающего на хронический алкоголизм, сообщает в пятницу газета «Коммерсант».

«Помимо этого, кандидатам в водители предложат сдать мочу на анализ «употребления психоактивных веществ»: опиатов, каннабиноидов, амфетамина, кокаина, метадона, барбитурата», - говорится в материале.

На данный момент приказ находится на регистрации в Минюсте. Согласно документу, если концентрация маркера CDT, который указывает на хронический алкоголизм, в крови превышает 1,2%, то кандидата в водители могут отправить в наркодиспансер. Нововведения коснутся не только тех, кто впервые получает права, но и тех, кто претендует на возврат прав после лишения.

Эксперты области уверены, что нововведения приведут к удорожанию медсправок. Кроме того, новые правила приведут к активизации фирм, торгующих справками. Более того, вопросы вызывает то, какие последствия для человека будет иметь обнаружения следов «психоактивных веществ» в крови, это в приказе не уточняется.

Также специалисты отмечают, что CDT не может являться абсолютным индикатором хронического алкоголизма, например, его повышенный уровень может быть также связан с заболеваниями печени. Также обнаружение других веществ в организме человека не всегда говорит о том, что он является наркоманом.