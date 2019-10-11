РИАМО – 11 окт. С начала 2020 года истринская сыроварня «Русский пармезан» перейдет на возвратную тару, всем покупателям будет предложено возвращать тару из-под молочных продуктов за вознаграждение, сообщил РИАМО основатель проекта «Русский пармезан», председатель Союза сыроваров России Олег Сирота.

«Сейчас идет тестовый режим, но, когда все запустится в полную силу, мы планируем возвращать где-то пять рублей за банку и до 15 рублей за бутылку молока. Нам это даст возврат клиентов, нам придется меньше закупать банок, меньше тратиться на логистику и доставку. Но самое главное - мы будем меньше захламлять наше Подмосковье», - сказал Сирота.

Он добавил, что также рассматривается вариант вознаграждения в виде бесплатной бутылки йогурта или банки молока по выбору покупателя.

По словам сыровара, программа работает в тестовом режиме уже два месяца. За это время сыроварня приняла около трех тысяч банок из-под молочной продукции. В полном режиме программа заработает с начала нового года.