РИАМО - 11 окт. На 35-м километре МКАД произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате происшествия госпитализирован один человек, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы УГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«Сегодня ночью примерно в 00:20 на внутренней стороне МКАД на 35 километре столкнулись два легковых автомобиля. В результате один человек пострадал, был госпитализирован», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все причины произошедшего.