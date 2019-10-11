РИАМО - 11 окт. В Подмосковье на территории одного из СНТ Можайского городского округа полицейские задержали троих мужчин в возрасте от 32 до 45 лет, которых подозревают в сбыте наркотиков, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России По Московской области.

«В ходе проведения досмотра автомашины, принадлежащей одному из злоумышленников, полицейскими обнаружено и изъято два полимерных пакета с веществом растительного происхождения, а также три предмета для курения со следами нагара», - рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Исследования изъятого вещества показало, что это наркотическое средство общей массой около двух килограммов.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотиков». По этой статье подозреваемым может грозить до 20 лет лишения свободы. На данный момент все они находятся под стражей.