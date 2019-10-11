РИАМО - 11 окт. Автомобильный бренд Aurus планирует выйти на производство до 5 тысяч машин ежегодно в 2021 году, в 2020 году пока планируется внесерийное производство, сообщила РИАМО директор по маркетингу бренда Aurus Татьяна Бегинина.

«Сегодня на мощностях НАМИ налажено мелкосерийное производство, которое будет способно выпустить в 2020 году до 200 машин, а в 2021 году уже рассчитываем выйти на серийный выпуск до 5 тысяч автомобилей в год на мощностях завода Sollers в Елабуге и далее постепенно наращивать производство», — сказала Бегинина.

Она отметила, что Aurus – автомобильный бренд класса люкс и пока выход на создание моделей массового рынка не планируется. Сейчас стоимость на модель Aurus Senat в базовой комплектации начинается от 18 миллионов рублей.

Бегинина уточнила, что бренд займет свою, уникальную нишу на российском рынке и глобально не будет «отъедать» ни у кого долю.

«Если говорить о его сегменте рынка, то конкуренты - Rolls-Royce, Bentley, возможно, Maybach. По планам на 2020 год – это внесерийное производство», — уточнила Бегинина.

Что касается выпуска электромобилей, то пока планируется производство только гибридных машин. По словам Бегининой, в дальнейшем, возможно, появится и линейка электромобилей.

«Производство минивэна и внедорожника будет рассмотрено в планах, начиная с 2021 года, точные даты начала выпуска этих модификаций будут известны, скорее всего, в течение 2020 года. В данный же момент мы говорим о выпуске модели Aurus Senat в различных модификациях», — добавила Бегинина.

Она подчеркнула, что основной целевой аудиторией покупателей Aurus являются представители деловых кругов, бизнеса, государственного сектора. В том числе автомобили Aurus поставляются для нужд первых лиц государства.

Aurus – российская марка представительских автомобилей, которая была разработана по проекту «Единая модульная платформа» (проект «Кортеж»). Aurus разработан по заказу Минпромторга РФ конструкторским бюро НАМИ, он объединил в себе самые передовые разработки и решения отечественной и мировой промышленности.

Название Aurus образовано за счет слияния начала слов Aurum (золото) и Russia (Россия).

В конце августа Aurus открыл свой первый шоурум в одном из небоскребов «Москва-Сити».