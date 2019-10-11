РИАМО - 11 окт. Столичные полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России провели операцию и перекрыли канал вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж, по подозрению задержана 34-летняя женщина — предполагаемый организатор противоправной деятельности, сообщается на официальном сайте МВД России.

«Установлено, что злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили денежные средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

За период с 2015 по 2018 год группа вывела денежных средств на сумму более 1 миллиарда рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов».

В рамках расследования в Московском регионе и Санкт-Петербурге было проведено более 20 обысков. Правоохранители изъяли более 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент», персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также денежные средства в сумме более 23 миллионов рублей.

Подозреваемая в организации противоправной деятельности находится под подпиской о невыезде. Ей предъявлено обвинение. Предварительное расследование дела продолжается.