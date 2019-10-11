РИАМО - 11 окт. В Москве за бдительностью водителей наземного транспорта во время поездки начнут следить с помощью специальных камер видеонаблюдения, умная система безопасности в автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах будет работать по принципу программы распознавания лиц, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Система безопасности основана на алгоритме нейросетей. Камера в кабине в режиме онлайн сканирует лицо водителя и фиксирует признаки, сигнализирующие о его усталости. Это могут быть частое зевание, определенное положение век, мимика и другое. Помимо этого, система проследит, чтобы водитель во время поездки концентрировался на дороге и, например, не использовал мобильный телефон», - поясняется в материале.

Если сотрудник отвлекся за рулем или переутомился, в кабине прозвучит сигнал, а также сработает специальное световое оповещение. Система, к которой подключены камеры в кабине, автоматически сообщит информацию дежурному диспетчеру. Он, в свою очередь, проверит инцидент, посмотрев последнюю запись с камеры. При необходимости водителя снимут с маршрута и направят на медицинское обследование.

«Поездки в городском транспорте должны быть безопасными и комфортными. Благодаря системе онлайн-контроля над водителем мы сможем уменьшить количество аварий, связанных с человеческим фактором. Камеры видеонаблюдения уже успешно протестировали в транспорте разных маршрутов. В ближайшем будущем к этой системе подключат весь парк «Мосгортранса». Это более 8 тысяч автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев», — сказал директор службы информационных технологий и связи «Мосгортранса» Дмитрий Ерзамаев.

Камеры видеонаблюдения также станут следить за безопасностью в поездах «Иволга» на Московских центральных диаметрах. Видеозаписи с камер в режиме онлайн будут передаваться на пульт управления в кабине машиниста, чтобы при необходимости он мог оперативно отреагировать. В каждом вагоне разместят от восьми до 11 камер.